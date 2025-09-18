Они включены в Международную Красную книгу в статусе "исчезающий вид"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Самка и самец гавиаловых крокодилов поселились в центральной части экспозиции в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Теперь у посетителей океанариума есть возможность больше узнать об таких редких животных. В дикой природе осталось всего около 2,5 тысячи особей этого вида. Их численность неуклонно снижается. Чтобы понаблюдать за новоселами "Москвариума", нужно подойти к вольеру №35, который расположен в центральной части экспозиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гавиаловые крокодилы обладают узкой и длинной пастью со множеством мелких игольчатых зубов. Они включены в Международную Красную книгу в статусе "исчезающий вид". Сегодня животных можно встретить в Юго-Восточной Азии: на островах Суматра, Борнео, Ява и полуострове Малакка. Для жизни они выбирают спокойную воду и места, густо поросшие водной растительностью, активны преимущественно ночью.

Новые обитатели "Москвариума" - это молодые особи в возрасте около трех лет. "Рептилий поселили в просторном вольере с бассейном. Чтобы они хорошо себя чувствовали, поддерживается оптимальный гидрохимический режим воды и постоянная температура воздуха плюс 27 градусов. В вольере также есть два береговых участка с подогреваемой поверхностью, земляные лежанки и укрытия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, у них установлена ультрафиолетовая лампа, необходимая для привычной жизнедеятельности крокодилов. Рептилий обеспечивают сбалансированным рационом: их кормят рыбой и курятиной.