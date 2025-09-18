Комитет ГД одобрил два законопроекта о расширении права сирот на получение жилья

Речь идет о праве на приобретение жилья семьей при наличии законного брака, вдовства и детей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять в первом чтении два законопроекта, посвященных защите жилищных прав сирот. Об этом заявила председатель комитета Нина Останина в ходе расширенного заседания.

"Сейчас на площадке нашего комитета восемь инициатив. Две из них мы рассмотрели вчера - к сожалению, пока без подтверждения, без согласия правительства. <…> Речь идет, в первую очередь, о праве на приобретение жилья семьей при наличии законного брака, вдовства и детей. И второй законопроект, который мы обсудили, он касается изменения условий, которые позволяют учитывать общие доходы семьи при получении сертификата - не только доходов самого ребенка из числа детей-сирот, но и членов его семьи, что абсолютно правильно. Но, повторяю, мы, конечно, комитетом их поддержали", - сказала Останина.

Документы были внесены на рассмотрение Госдумы членами рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в июне

Первым законопроектом предлагается дополнить закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В соответствии с инициативой, право на внеочередные выплаты для приобретения благоустроенного жилья или погашения ипотечных обязательств предлагается распространить на лиц из числа детей-сирот, достигших 23 лет, вдов и вдовцов погибших военнослужащих, если они не вступили в повторный брак и имеют общих детей с умершими или признанными без вести пропавшими кормильцами.

Согласно законопроекту, такие выплаты будут предоставляться во внеочередном порядке. При этом получатель сможет самостоятельно выбрать одну из доступных мер поддержки, если он имеет право на несколько.

Второй законопроект направлен на упрощение доступа сирот к получению жилья с использованием жилищных сертификатов. Поправки касаются статьи 8.1 закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и уточняют порядок расчета дохода семьи при подаче заявления. В частности, предлагается учитывать доход обоих супругов, даже если один из них является сиротой.