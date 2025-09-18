Искусственный интеллект помогает мониторить состояние почвы, воды, воздуха и способствует улучшению логистики и хранения сельхозпродукции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 40% граждан России считают, что искусственный интеллект в сельском хозяйстве способствует сбережению ресурсов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Ожидания от применения ИИ в сельском хозяйстве довольно практичны и связаны с контролем и эффективностью: россияне воспринимают технологии прежде всего как способ следить за состоянием земли, воды, растений и животных, оптимизировать процессы и снижать издержки, повышать качество сельхозпродукции. Забота о животных и селекция воспринимаются важными, но скорее второстепенными аргументами по сравнению с экономией ресурсов", - говорится в исследовании.

Так, 38% респондентов пришли к мнению, что ИИ помогает в сельском хозяйстве мониторить состояние почвы, воды, воздуха и способствует улучшению логистики и хранения сельхозпродукции. При этом лишь 10% россиян хорошо осведомлены о применении искусственного интеллекта, еще 46% опрошенных слышали об этом, но без подробностей.

Согласно результатам опроса, применение ИИ в сельском хозяйстве вызывает у россиян и опасения. Они переживают, что использование ИИ может привести к потере работы (35%), киберугрозам (35%), угрозе урожайности (27%), снижению контроля фермеров над процессами (17%), снижению качества продукции (12%), негативному воздействию на окружающую среду (10%), ухудшению содержания животных (9%).

"Отношение россиян к сельскохозяйственным продуктам, произведенным с применением ИИ, скорее неоднозначное и во многом зависит от возраста. Каждый третий в принципе готов употреблять такие продукты, но столько же осторожны, решение они готовы принять лишь при понимании, какие именно технологии применялись. Четверть опрошенных выражают прямое недоверие и не готовы покупать агропродукцию, произведенную с применением ИИ", - уточняется в результатах исследования.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 16 августа 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.