ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин Антон Алешин, который увлекается морской фотографией, спас туриста из материкового Китая, заблудившегося на острове Ламма в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган), после того как пропавшего четыре дня искали местные спасатели. Как рассказал Алешин в беседе с корреспондентом ТАСС, он обнаружил заблудившегося туриста, когда занимался съемкой морских пейзажей, идя на небольшом катамаране в районе острова.

"Я проходил метрах в 500 от южной оконечности острова Ламма, когда услышал тихий свист. А потом увидел человека, который свистел в пластиковый свисток и делал мне знаки руками. Я читал местную прессу и знал, что спасатели Гонконга ищут туриста, пропавшего несколько дней назад, и понял, что это попытка привлечь внимание и может быть это тот самый человек", - рассказал Алешин.

Он отметил, что юг острова Ламма, который находится примерно в 5 км от острова Гонконг, покрыт густым кустарником и там действительно может заблудиться посторонний. "Я подошел к скалам, где был этот человек. Там очень трудно подойти к берегу, и я хотел сказать ему, мол, не волнуйся и жди здесь, я приведу помощь. Но он уже был настолько напуган и не хотел, чтобы я уплывал, что я взял его с собой. После того, как он забрался на мой катамаран, я начал отходить от берега, что было достаточно трудно, потому что там ветровая тень, ветер очень слабый, прибой идет на скалы, пришлось повозиться, но все закончилось благополучно", - отметил собеседник агентства.

Оказалось, что заблудившийся турист не говорит по-английски, а Антон не знает китайского языка. Но они прекрасно поняли друг друга, Алешин дал спасенному воду и еду, а также позвонил по телефону своей девушке Марии, которая предупредила местную полицию. Когда Алешин и его спутник подошли к берегу, их уже ждали врачи скорой помощи, полицейские и спасатели. "Это пляж рядом с электростанцией на Ламме, известный как Power Station Beach. Там уже были полиция и врачи, спасенного сразу увезли на скорой помощи", - добавил собеседник агентства.

Ранее гонконгские газеты опубликовали информацию о том, что турист из материкового Китая, 52-летний Чжэн То отправился в поход по острову Ламма в минувшую субботу. На следующий день, когда он не вернулся в отель, его коллеги подняли тревогу, в воскресенье экстренные службы начали поиски. Местные газеты опубликовали информацию о пропавшем, просили помочь тех, кто знает о том, где может быть Чжэн То. Спасатели несколько дней искали пропавшего по всему острову, местные СМИ публиковали информацию о поисках. В минувшую среду пропавшего туриста спас россиянин.