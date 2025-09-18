Погода в регионе наладится

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Атаковавший Крым циклон покинет полуостров в ночь на пятницу, погода наладится - дожди и ветер прекратятся. Об этом ТАСС сообщила замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Накануне региональные подразделения МЧС предупреждали, что в Крыму и Севастополе ожидаются дождь, временами сильный, гроза, а также сильный ветер.

"На территории полуострова образовался циклон, объявлено штормовое предупреждение, но территорию полуострова он уже покинет сегодня ночью. <…> Завтра погода будет замечательная: осадки сохранятся только в восточных и южных районах, да и то в первой половине дня, ветер ослабеет. Вот такое кратковременное похолодание, пока на территории полуострова будет находиться циклон в течение суток", - сказала начальник Гидрометцентра.

Любецкая уточнила, что в течение пятницы пройдут сильные и очень сильные дожди, однако никакой аномалии здесь нет. В Черноморском уже выпало 38 мм осадков, в Евпатории, Севастополе, Почтовом, Феодосии - по 15 мм. Осадки идут по всей территории республики, но пока опасных значений не достигли. В течение дня дожди будут продолжаться, в конце дня количество осадков увеличится.

"А завтра в столице республики вместо 15 градусов тепла уже 21 градус, в субботу - 22 градуса, в воскресенье - 24 градуса. На следующей неделе - 26-27 градусов. То есть эта непогода очень кратковременна. И жаль, потому что дожди нам были очень сильно нужны, мы их ждали", - добавила собеседница агентства.