Интерес к соревнованию проявили 324 кибатлета из 46 регионов России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Число заявок на третий чемпионат по кибатлетике выросло в три раза по сравнению с первым сезоном. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В этом году на соревнование подали втрое больше заявок, чем в первом сезоне. Интерес к нему проявили 324 кибатлета из 46 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Адыгею, Удмуртию, Красноярский край, Новосибирскую область, а также из Белоруссии и Казахстана", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

Как отметили в пресс-службе, на участие в соревнованиях были отобраны 130 человек, в число которых вошли порядка 40 участников специальной военной операции (СВО). Всего мероприятие посетило более 2,5 тыс. человек.

В рамках чемпионата прошли соревнования кибатлетов, дискуссии о развитии отрасли и выходе на международные рынки, тематические мастер-классы, презентации студенческих проектов и технологических стартапов, работали интерактивные зоны.

"Важной частью события стала выставка "Витрина инноваций". На ней отечественные производители представили больше 80 современных решений, способных сделать жизнь людей с особенностями здоровья более комфортной", - цитирует пресс-служба Сергунину.