Инициативу внес прокурор республики Дмитрий Харченков

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли закон о единовременной выплате в 1 млн рублей женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня". Инициативу о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, внес прокурор республики Дмитрий Харченков, сообщили в пресс-службе парламента.

"Поддержка материнства и детства - одна из важнейших задач. И мы благодарны прокурору Карелии Дмитрию Николаевичу Харченкову за эту инициативу. Принятый закон предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание "Мать-героиня". У нас в Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама двенадцати детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро", - сказал председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Согласно принятому закону, право на единовременную выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Карелии, родившие и воспитавшие десять и более детей, также являющихся гражданами России.

"Мы понимаем, что рождение десяти и более детей, их воспитание - это большой подвиг и огромный труд. Мы и дальше будем делать все необходимое для укрепления поддержки таких женщин, социальной защищенности многодетных семей", - подчеркнул Шандалович.

Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям страны наравне со званием Героя Российской Федерации и званием Героя Труда Российской Федерации и присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей.