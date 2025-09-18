Также были реконструированы и отремонтированы более 170 водонапорных станция

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 730 км новых магитральных и водопроводных труб проложили в Луганской Народной Республике с 2022 года - после вхождения региона в состав РФ. Также были реконструированы и отремонтированы более 170 водонапорных станция, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В период с 2022 по 2025 год в Луганской Народной Республике реализованы масштабные проекты по улучшению системы водоснабжения: проложено более 730 километров новых труб магистральных и разводящих водопроводов; реконструированы и капитально отремонтированы 177 водонапорных станций: 23 станции в рамках помощи субъектов-шефов РФ, 2 станции за счет средств Фонда Развития Территорий, 152 станции за счет собственных средств ГУП ЛНР "Лугансквода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по новым трубопроводам вода поступает жителям Краснодонского, Свердловского, Перевальского, Кировского, Стахановского, Ровеньковского, Первомайского, Северодонецкого, Рубежного и Лисичанского округов.

По данным ведомства, несмотря на значительные результаты, дефицит воды сохраняется в ряде муниципалитетов. Для решения проблем разработаны дополнительные меры, а модернизация коммунальной инфраструктуры в ЛНР запланирована до 2030 года с перспективой до 2035 года.

4 сентября в телеграм-канале администрации главы ЛНР сообщалось, что в регионе к третьей годовщине воссоединения с РФ стартовала информационная кампания "#3годавместе", в рамках которой госорганы и муниципалитеты республики рассказывают о достижениях и успехах после вхождения ЛНР в состав РФ.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.