Школьникам Ялты разрешили пропустить занятия из-за непогоды

В южных и восточных районах Крыма, а также в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с с порывами до 30 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Дети, которые обучаются во вторую смену в школах города Ялты, могут в четверг пропустить занятия из-за непогоды и штормового предупреждения, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко.

"В связи с резким ухудшением погодных условий и штормовым предупреждением принято решение перевести вторую смену всех школ города в режим дежурных классов. Отсутствие на уроках сегодня не будет считаться пропуском. Убедительно прошу родителей оценить необходимость посещения школы в сложившихся условиях и обеспечить безопасность при перемещении по городу", - написала она.

В официальном Telegram-канале городской администрации отмечается, что во вторую половину дня четверга и в ночь на пятницу в южных и восточных районах Крыма, а также в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с с порывами до 30 м/с.

"МЧС рекомендует не находиться вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, линий электропередачи, деревьев. Туристам и любителям отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения воздержаться от выхода на природу. Не оставляйте транспортные средства под деревьями, знаками, конструкциями. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружение запрещены", - отметили в администрации.

Ранее из-за начавшейся на полуострове непогоды первые происшествия зафиксированы в граничащем с Ялтой Севастополе: подтоплены дороги, на некоторых фиксируются наносы грунта, в том числе на трассе до Ялты, поступают сообщения о протечках крыш, упавших ветках и деревьях, локальных отключения электроэнергии.