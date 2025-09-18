Турист пропал в начале сентября

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Поиски пропавшего в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае в начале сентября туриста могут быть осложнены погодными условиями, которые с каждым днем ухудшаются. Об этом в кулуарах выставки "Эксподрев" сообщил ТАСС директор парка Игорь Грязин.

Накануне стало известно, что спасатели совместно с полицией и МЧС ищут в природном парке "Ергаки" туриста, пропавшего 1 сентября. Специалисты обследовали 34 тыс. кв. метров территории высокогорной местности, но мужчину так и не нашли.

"Насколько нам известно, пропавший турист достаточно хорошо подготовлен. Он не новичок. В тайге есть ягоды, шишка, поэтому выжить можно. Осложняется ситуация тем, что у него не работает сотовый телефон. В том участке, где он, предположительно, пропал, связь есть. <…> Кроме того, с каждым днем погодные условия ухудшаются, это может осложнить поиски", - сообщил Грязин.

По словам директора парка, предварительно известно, что мужчина был в составе туристической группы из четырех человек. Трое туристов вышли из парка, пропавший мужчина решил пойти другим маршрутом и пропал.

По данным Гидрометцентра, в районе природного парка "Ергаки" к концу недели ожидается ухудшение погоды - возможен мокрый снег, ночью заморозки. Температура воздуха днем достигнет плюс 10 градусов.

О парке

Природный парк "Ергаки" расположен на юге Красноярского края, в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения "Ергаки" стали в 2005 году.