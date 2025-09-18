Его передали сотрудникам скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели вывели мужчину из леса в Ленинградской области на восьмой день поисков. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.

"На восьмой день поиска мужчину вывели из леса. <...> Мужчина был обнаружен волонтерами "ЛизаАлерт". Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшего из леса и передали сотрудникам скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.

Информация о заблудившемся мужчине поступила в аварийно-спасательную службу Ленинградской области 10 сентября. Инцидент произошел в лесном массиве около деревни Каушта Гатчинского района.