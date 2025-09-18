Соколов предложил ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах"

Губернатор Кировской области заявил, что необходимо усилить борьбу с теневым сектором

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах".

"Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания. Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", - сказал Соколов в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам Законодательного собрания региона.

Он отметил, что Кировская область находится в числе регионов, участвующих в пилотном проекте по противодействию нелегальной занятости и фактическому обелению рынка труда.

"По данным опроса НИИ Минтруда России, общая потребность рынка труда составляет 26 тысяч человек, нехватка наблюдается по многим отраслям, особенно остро данная проблема стоит в сфере здравоохранения. Анализируя причины нехватки медицинских специалистов, обнаружили, что они переходят в частные медицинские центры, применяющие различные схемы ухода от налогов и легальной заработной платы, подменяют трудовые отношения. Фактически такие центры наносят экономический вред всему региону и вызывают социальную напряженность. Похожая ситуация во многих отраслях, в том числе в лесозаготовке, общественном питании, потребительском секторе", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе поддержку будут оказывать только тем предприятиям, которые работают "в белую", платят налоги и выплачивают заработную плату не ниже средней по региону и по отрасли.

"Обращаюсь к главам муниципальных образований. Вы все прекрасно знаете, кто и как организует бизнес у вас на местах. Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" - это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - отметил Соколов.