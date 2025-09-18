В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона добавили, что наибольшее число поездок совершено в июле

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 млн поездок совершили пользователи электросамокатов с начала открытия сезона аренды в Московской области. Этот показатель уже превышает итоговые результаты прошлого года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сезон кикшеринга-2025 в Подмосковье еще не завершен, а число поездок составило почти 20 млн - это уже превысило показатели прошлого года. В прошлом сезоне электросамокатами воспользовались 19,6 млн раз, а в первый год работы сервиса в 2020 году всего было совершено 175 тыс. поездок. Мы видим, что популярность электросамокатов выросла многократно - большая часть поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, добраться от дома до станции или автобусной остановки или от станции на работу", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что наибольшее число поездок совершено в июле - на этот месяц пришлось 4,2 млн поездок. Среднее расстояние за одну аренду составляет 1,5 км, а средняя продолжительность одной аренды - 8 минут. Самое большое пройденное расстояние за одну аренду равно 58 км.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье в прокате доступно 29 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей функционируют свыше 15,8 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций.