Зарегистрировали превышение ПДК фенола в 1,17 раза

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола зафиксировано третий день подряд в Советском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"На региональном автоматизированном посту в Советском административном округе города Омска (ул. 4-я Поселковая, д. 34в) зафиксировано превышение ПДК фенола в 1,17 раза. На других постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Повышенное содержание этого вещества фиксировалось также 16 и 15 сентября. Также в те дни были зарегистрированы превышения ПДК оксида углерода, диоксида и оксида азота.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.