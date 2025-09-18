В учебнике уточняется, что дрон-доставщик - это беспилотный летательный аппарат для доставки небольших грузов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские второклассники решают на уроках математики задачу о грузоподъемности дронов. Задача опубликована в учебнике 2025 года, с которым ознакомился ТАСС.

"Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер - в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?" - говорится в задаче.

В учебнике уточняется, что дрон-доставщик - это беспилотный летательный аппарат для доставки небольших грузов: лекарств, еды, посылок и других, а квадракоптер - более мощный дрон.