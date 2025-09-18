Главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин отметил, что большое внимание уделяется просветительской деятельности, повышению доступности исследований и раннему выявлению туберкулеза

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. На 6,1% снизилась заболеваемость туберкулезом в Московской области за восемь месяцев 2025 года. Этого удалось достичь благодаря комплексной работе по профилактике, диагностике и лечению заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Комплексная работа по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза организована в Подмосковье. Кроме того, большое внимание уделяется просветительской деятельности, повышению доступности исследований и раннему выявлению туберкулеза. Благодаря этому, за восемь месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 6,1%", - привели в тексте слова главного врача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра Московской области Сергея Смердина.

В пресс-службе добавили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в регионе работают шесть круглосуточных отделений с общим коечным фондом 900 коек.