Открылось финальное задание дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное"

Задание представляет собой викторину, которая состоит из 50 вопросов в пяти разделах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Финальное задание дистанционного этапа открылось для участников конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

На участие во втором сезоне конкурса зарегистрировался 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

"Открылось финальное задание дистанционного этапа самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - викторина на знание России. Тысячи конкурсантов ответят на вопросы из области культуры, истории, географии, музыки, живописи страны. Полученные за эрудицию баллы пойдут в общий зачет и дадут конкурсантам возможность выйти в полуфинал проекта", - говорится в сообщении.

Финальное задание представляет собой викторину, которая состоит из 50 вопросов в пяти разделах: "История России", "Культура России", "География России", "Обществознание", "Живопись и музыка". Викторина доступна всем семейным командам, выполнившим 4 обязательных задания, - загрузка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях и интересных фактах о семье. Пройти викторину можно с 18 до 21 сентября включительно.

"Викторина рассчитана на то, чтобы вклад в общий результат внес каждый член семьи. На прохождение дается три попытки. Итоговый результат определяется по наивысшему количеству баллов, полученному в одной из попыток. Баллы за викторину, как и за другие задания идут в общий зачет. Мы рады видеть, как семьи проявляют креатив, эрудированность, яркость, творческие таланты при выполнении заданий", - отметил гендиректор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

По итогам дистанционного этапа в октябре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Летом 2026 года - в День семьи, любви и верности - состоится финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное".