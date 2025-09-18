По словам директора вуза Искандера Бариева, ключевой вызов на сегодняшний день - найти способ сочетать нормативные требования Минобрнауки РФ с необходимостью обеспечить актуальность знаний

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Университет Иннополис рассматривает возможность ежемесячного обновления образовательных программ в сфере ИТ, включая направления по искусственному интеллекту, и робототехники. Об этом заявил директор университета Искандер Бариев на форуме Kazan Digital Week.

"У нас есть правило - два раза в год обновлять образовательные программы. Мы понимаем, что мы уже отстаем, кажется, это нужно делать каждый месяц, каждые два месяца. Мы начнем с того, что разделим семестр на две части, чтобы проводить мини стратсессии [совместно] с рынком индустрии и добавлять новые элективы. Но в некоторых направлениях мы уже запаздываем - в частности, по искусственному интеллекту. Если мы запланировали [обновить] один раз в год образовательную программу, мы устареваем. Да, два раза в год пересматриваем, но нужно что-то добавлять каждый месяц", - рассказал Бариев во время своего выступления на секции "ИИ и кадры: стратегический альянс для робототехнического рывка России".

По его словам, ключевой вызов для вузов на сегодняшний день - найти способ сочетать нормативные требования Минобрнауки РФ с необходимостью обеспечить актуальность знаний. Основная задача - обеспечить релевантность знаний для выпускников. "Приходит студент и через 4-5 лет только выйдет в индустрию. Как нам сделать так, чтобы те знания, которыми он сейчас пользуется, были востребованы через пять лет", - подчеркнул Бариев.

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.