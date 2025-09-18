Кластер "Барс" объединит научное сообщество, промышленность и бизнес, сообщил глава региона Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии начали процесс создания промышленного кластера в сфере беспилотных и роботизированных систем. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"Запускаем промышленный кластер "Барс" в сфере беспилотных авиационных и роботизированных систем. <…> Кластер <…> объединит научное сообщество, промышленность и бизнес, чтобы продвигать наши уникальные разработки на федеральный и международный рынки", - говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время создается соответствующая инфраструктура, на базе которой будут реализовывать проекты, проводить мероприятия и оказывать поддержку. Было отмечено, что это позволит привлечь инвестиции, и станет стимулом для развития предприятий, в том числе в части экспорта и импортозамещения.