МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ярмарка белорусских товаров начала работу на Тверской площади в Москве в рамках Дней Минска, которые пройдут в российской столице с 18 по 21 сентября, передает корреспондлент ТАСС.

В течение четырех дней в Москве будут работать 14 торговых павильонов, которые привезли из Минска косметику, текстиль, молочную и мясную продукцию, а также белорусские сладости.

На открытии ярмарки присутствовал посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Он ознакомился с товарами на выставке. Особое внимание он уделил павильону, в котором была представлена продукция белорусского хрустального завода "Неман". Посол предложил изготовить уникальный набор из хрусталя с гербом Москвы в подарок российской столице.

Отвечая на вопрос ТАСС, представитель стеклозавода в Москве Наталья Стрельникова подтвердила, что они возьмутся за поручение белорусского посла.

"Да, возьмем проект и изготовим по индивидуальному заказу", - сказала она.

На открытии ярмарки также выступил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, который сообщил о работе над новыми контрактами для поставки белорусских товаров в Россию. "Сегодня мы на ярмарку привезли производителей нашей продукции, которая, я думаю, будет интересна москвичам, которые ее увидят, попробуют, купят и у них останутся хорошие воспоминания о проведении этой ярмарки. И, конечно же, мы будем работать над тем, чтобы сегодня заключать контракты на поставку нашей продукции, потому что мы видим, что она пользуется спросом, она интересна москвичам и гостям столицы Российской Федерации. Сегодня стоит задача по расширению ассортимента продукции, которая реализуется, по открытию магазинов", - сказал Кухарев.

В течение работы ярмарки на Тверской площади москвичи смогут познакомиться с народными танцами и песнями белорусских артистов, которые выступают на сцене.

Дни Минска в Москве

Дни белорусской столицы пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, они нацелены на укрепление гуманитарных и культурных связей. В рамках мероприятий запланированы официальные встречи и переговоры на уровне руководства двух городов, обсуждение вопросов торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества, проведение экономического бизнес-форума "Минск и Москва: новый драйвер развития". В столице также пройдут праздничный концерт, презентации инвестиционного, туристического потенциала и медицинского туризма Минска, культурные мероприятия и спортивные соревнования, круглые столы и телемосты по направлениям двустороннего сотрудничества, а также посещение организаций и предприятий Москвы.