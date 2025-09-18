В "Рувики" начинают внедрять ИИ для обновления и защиты материалов

При этом финальный контроль за текстами остается в руках ведущих экспертов

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Российская интернет-энциклопедия "Рувики" для обновления и защиты энциклопедических материалов начинает внедрять технологии искусственного интеллекта, оставляя при этом финальный контроль за текстами за ведущими экспертами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе энциклопедии в рамках форума Kazan Digital Week.

"Энциклопедия "Рувики" объявляет о старте применения искусственного интеллекта для обновления и защиты энциклопедических материалов. Главная цель проекта - обеспечить читателям доступ к максимально актуальным и точным знаниям, исключая устаревшие данные и субъективные трактовки. При этом финальный контроль за текстами остается в руках ведущих экспертов", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко, интернет-энциклопедию ежемесячно обновляют более тысячи волонтеров, которые вносят порядка 8-10 тысяч правок. "Но что такое волонтеры, пишущие энциклопедию? Это человеческий фактор. Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра нет. Кроме того, даже строгие правила создания энциклопедических статей не всегда могут оградить читателя от мнения конкретного человека в тексте. В условиях насыщенного информационного поля мы делаем ставку на автоматизацию. ИИ-сервисы становятся помощниками академических экспертов в решении рутинных задач", - пояснил он.

В пресс-службе также рассказали, что 2025 году в "Рувики" заработала экосистема автоматизированных решений, таких как ИИ-сервисы для обновлений в реальном времени, ИИ-сервис принудительной актуализации, ИИ-сервис обогащения контента, а также ИИ-сервис автоматической генерации статей. "Только с начала 2025 года под контролем редакции при помощи ИИ в "Рувики" было обогащено 20 тысяч статей, создано 32 тысячи новых статей на русском языке и 12 тысяч материалов для разделов на языках народов России", - рассказали в пресс-службе.

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, в форуме участвует более 70 стран.

