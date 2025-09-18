Ею пользуются пассажиры, отправляющиеся в Москву и из Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила капитальный ремонт на станции Гжель Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и совместно с Гжельским фарфоровым заводом приступила к уникальному оформлению платформы. Художник предприятия расписывает колонны и лавочки традиционными бело-синими узорами, превращая привычные элементы инфраструктуры в арт-объекты, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В ходе капитального ремонта специалисты заменили почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, уложили свыше 1,7 тыс. кв. м брусчатки и установили 500 м линии безопасности. Отремонтировали навес, заменили лестничные сходы, обновили знаки визуальной информации и смонтировали современное светодиодное освещение. Для комфорта пассажиров поставили новые лавочки и урны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уникальным элементом обновленной платформы станет ее оформление. "Художник Гжельского фарфорового завода, расположенного в селе Речицы, уже приступил к росписи - традиционные орнаменты народного промысла постепенно появляются на колоннах и лавочках", - добавили в компании.

Как подчеркнула начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко, эта станция ежегодно принимает до полумиллиона пассажиров. "Совсем скоро платформа Гжель станет <…> не просто объектом инфраструктуры, а символом этого уникального места. <…> Завершив ремонт на станции, вместе с Гжельским фарфоровым заводом мы начали художественно расписывать элементы платформы станции Гжель. Наша акция призвана напомнить о важности сохранения культурного кода страны, ведь именно здесь зародился легендарный народный промысел", - пояснила она.

Станция Гжель находится в Раменском районе Московской области. Островная платформа является основной: ею пользуются пассажиры, отправляющиеся в Москву и из Москвы.

"Мы хотели, чтобы путешествие в Гжель начиналось не с карты в телефоне, а с эстетического впечатления. Чтобы с первых секунд гости погрузились в атмосферу сине-белого узора, почувствовали дыхание нашего промысла и настроились на встречу с искусством. Железная дорога - это динамика, движение, в то время как наше искусство - это многовековая традиция. В этом проекте мы соединили динамику и традицию, показав, что Гжель - это живое, современное искусство, которое встречает гостей прямо на перроне", - заключила гендиректор Гжельского фарфорового завода Вера Коновалова.