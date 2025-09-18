По словам главы города Евгения Бакулина, музей станет многофункциональным объектом, который привлечет как ценителей истории, так и гостей города

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Музейно-гостевой комплекс планируют создать на территории "Подворья Карповых" в курортном Железноводске. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Бакулин.

"Знаменитое "Подворье Карповых" в Железноводске - место, неразрывно связанное с трагической страницей жизни великого поэта, готовится к преображению. Этот знаковый объект, откуда Лермонтов отправился на свою роковую дуэль с Мартыновым, будет отреставрирован и превращен в полноценный музейный комплекс", - сказал Бакулин.

По его словам, "Подворье Карповых" станет не просто музеем, а многофункциональным объектом, который привлечет как ценителей истории, так и тех, кто ищет уютное место для отдыха и знакомства с живописными окрестностями Железноводска.

"Я много раз говорил о том, что подворье находится в собственности у инвесторов. Мы вели переговоры по восстановлению "Подворья Карповых" не один год и теперь, долгожданное преображение состоится. Помимо создания нового культурного пространства, планируется вернуть "Подворью Карповых" его историческое предназначение. Это означает, что гости города смогут не только погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни и творчестве Лермонтова, но и остановиться на ночлег. Это замечательная инициатива, которая позволит сохранить и приумножить культурное наследие региона, сделав его еще более привлекательным для туристов", - добавил Бакулин.