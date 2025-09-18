Председатель заксобрания Элиссан Шандалович отметил, что граждане потребовали навести в этой сфере порядок

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии приняли закон, который предусматривает штрафы за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

"Парламент Карелии принял закон, предусматривающий введение ответственности за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок для сбора ТКО <...>. Согласно принятому закону, должностные лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафные санкции выше: от 10 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличится", - сказано в сообщении.

По словам председателя заксобрания Элиссана Шандаловича, законопроект появился после обращений граждан.

"Граждане требуют навести в этой сфере порядок. Ничего не делая, просто разговаривая, мы ничего не решим. Естественно, нужно правоприменительную практику будет смотреть, изучать, и если потребуется, вносить изменения", - подчеркнул Шандалович.

Зампредседателя комитета по законности и правопорядку Артем Валюк отметил, что инициатива поможет сформировать систему контроля за собственниками контейнерных площадок, региональным оператором.