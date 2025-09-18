Именно в таких магазинах, по словам главы Кировской области, чаще всего продают алкоголь по ночам

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении региона предложил выйти с законодательной инициативой о передаче регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно в таких магазинах, по его словам, чаще всего продают алкоголь по ночам.

"Прошу Законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", - сказал Соколов.

Он подчеркнул, что злоупотребление алкоголем оказывает однозначно негативное влияние на здоровье. "В целях снижения алкоголизации населения в Кировской области уже установлены запреты на розничную продажу алкогольной продукции в такие дни как "Последний звонок", День защиты детей, День молодежи и День знаний. Запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях в цокольных и подвальных этажах, которые расположены в многоквартирных домах. Есть и другие ограничения. Разработана и утверждена региональная программа по снижению алкоголизации населения, но считаю, что данных мер недостаточно", - отметил губернатор.