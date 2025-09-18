В Сочи и Сириусе ожидается сильный шторм

Городские пляжи будут работать по фактической погоде

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Пятибалльный шторм с высотой волн до трех метров ожидается в акватории Черного моря в Сочи и на федеральной территории Сириус. Городские пляжи будут работать по фактической погоде, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"С вечера 18 сентября и до конца дня 19 сентября в акватории Черного моря на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление шторма до 4-5 баллов. Высота волн может достигать от двух до трех метров, зыбь от юго-запада. <...> Пляжи будут функционировать по фактической погоде", - говорится в сообщении.

В Сочи и Сириусе в ближайшие дни действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди с градом и штормовым ветром, подъемы уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сход селей в горной местности. Также в акватории Черного моря на участке Магри - Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Городские службы Сочи работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперштаб.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.