ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 30 архивных фото и документов представлено на выставке "Финальный натиск: 80 лет Маньчжурской стратегической наступательной операции", организованной Генконсульством России в специальном административном районе (САР) КНР Гонконг (Сянган). Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, экспозиция, которая открылась в городской библиотеке мегаполиса, приурочена к 80-летию победы во Второй мировой войне и предоставлена посольством России в Пекине.

"Генконсульство начало подготовку к знаменательной годовщине еще в прошлом году, когда мы провели круглый стол, посвященный завершению Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда нам удалось донести до гонконгских экспертов итоги Маньчжурской стратегической наступательной операции. Как выяснилось, здесь о событиях, связанных с освобождением северо-востока Китая, известно очень мало. Поэтому в этом году было решено организовать для широкой гонконгской публики фотовыставку, подготовленную посольством России в Пекине", - рассказал Каргаполов.

Он отметил, что в рамках экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 23 сентября, также будут организованы экскурсии для местной молодежи и всех, кто интересуется историей российско-китайских отношений.

"Уверен, что демонстрация архивных фотографий и документов станет важным вкладом в информирование жителей города о том, что в годы самой кровопролитной войны мы вместе с китайцами боролись с милитаристской Японией и нанесли ей решающее поражение", - добавил собеседник агентства.

На церемонии открытия присутствовали представители властей Гонконга, заместитель представителя МИД КНР в Гонконге Ли Юншэн, гарнизона НОАК, дипломатического корпуса, организаций ветеранов, российской диаспоры, а также дипломаты, журналисты, представители общественности, студенты ряда местных вузов.

Молодежь должна знать правду о войне

Как сказал ТАСС президент Гонконгской ассоциации ветеранов Второй мировой войны У Цзюньцзе, выставка интересна тем, что представляет подлинные исторические свидетельства о важнейшем событии Второй мировой войны. "Это очень важно, чтобы в наше время люди знали настоящую историю той войны, а также помнили, что китайцы и русские сражались вместе", - добавил он.

Заместитель директора благотворительного фонда Shine Tak Foundation Генри Тонг полагает, что такого рода экспозиции особенно важны для студентов и молодежи. "Они так молоды, что даже их бабушки и дедушки не видели Второй мировой войны. Сотрудничество между русским и китайским народами очень тесное, с помощью русского народа мы смогли защитить нашу землю в Китае, и мы никогда не должны забывать об этом", - сказал собеседник агентства.

"Общественность и особенно студенты и молодежь должны знать о событиях Второй мировой войны, понимать важность мира во всем мире, важность защиты нашей территории и нашей страны", - добавил он.

В день открытия выставки также была организована экскурсия для группы школьников из известного в Гонконге учебного заведения Queen's College. Экскурсию для 14 учеников, увлекающихся историей, провел сотрудник Генконсульства РФ Денис Данилов.

Как сказал ТАСС преподаватель колледжа господин Кам, учащиеся "серьезно интересуются историей Второй мировой войны. "Им особенно интересно было узнать о дружбе России и Китая во Второй мировой войне", - сказал преподаватель.