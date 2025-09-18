Мужчине стало плохо

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с Черкесского перевала на территории Кавказского заповедника 50-летнего туриста, которому стало плохо на высоте более 1,8 тыс. метров. Мужчину доставили в Сочи и передали врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"На Черкесском перевале, на высоте более 1 800 метров, мужчине стало плохо. На место оперативно вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. На борту врач Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства оказал необходимую помощь туристу. 50-летнего мужчину доставили в Сочи, там передали врачам", - говорится в сообщении.

Черкесский перевал расположен на высоте 1 832 метра над уровнем моря между горой Маврикошка и безымянным хребтом на территории Кавказского биосферного заповедника (Краснодарский край и Республика Адыгея). Через перевал проходит один из туристических маршрутов - №30 "Через горы к морю".