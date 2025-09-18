Он установлен на территории комплекса Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Памятник известному российскому и советскому хирургу Валентину Войно-Ясенецкому (он же святитель Лука, канонизированный Русской православной церковью) открыли в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Памятник установлен на территории комплекса Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич.

"Память о нем незаслуженно в советские времена пытались стереть, не придавать особого значения жизни, подвигу этого великого человека, который был практически нашим современником. На самом деле в нем сочеталось все идеально: и служение, и профессия врача. Как у нас в фильме один врач замечательно сказал, <...> святитель Лука служил людям, как Богу, а Богу - как людям", - сказал ТАСС заслуженный юрист РФ, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Павел Астахов. Памятник был установлен по его инициативе.

Валентин Войно-Ясенецкий (1886-1961) - выдающийся русский и советский хирург, ученый и священник. Родился в семье врача, окончил медицинский факультет Киевского университета. Известен своими трудами в области анестезиологии и хирургии, самая известная его монография "Очерки гнойной хирургии", за нее он был награжден Сталинской премией.

"Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий - гениальный хирург, наработки которого до сих пор используются в гнойной хирургии. Несмотря на преследования, он оставался верен своему долгу, продолжая лечить людей в местах своей ссылки, в том числе, в Архангельске", - отметила руководитель регионального центра антитромботической терапии Надежда Воробьева.

В 1920-30-е годы Войно-Ясенецкий был репрессирован и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. В 1931 году он был сослан в Северный край, он отбывал заключение в исправительно-трудовом лагере "Макариха" возле Котласа, затем был переведен в Котлас, после чего - в Архангельск, где продолжал врачебную практику.

После торжественной церемонии открытия памятника в Архангельске представили документальный фильм, посвященный святителю Луке, снятый по инициативе Астахова для телеканала "Спас". За время съемки группа работала в 14 городах, в том числе в Архангельске.