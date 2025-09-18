Более 90% выпускников девятых классов Новгородской области выбирают колледжи

Такой высокий показатель является результатом целенаправленной модернизации СПО и его тесной интеграции с реальным сектором экономики, заявил губернатор Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% выпускников девятых классов школ в Новгородской области выбирают продолжить обучение в системе среднего профессионального образования (СПО). Такой высокий показатель является результатом целенаправленной модернизации СПО и его тесной интеграции с реальным сектором экономики, заявил избранный губернатор региона Александр Дронов в рамках пленарного заседания финала Чемпионата высоких технологий.

"С самого начала ключевое внимание мы уделяли подготовке современных специалистов среднего звена тесной обратной связи с предприятием и бизнесом, подготовки кадров под конкретные запросы и, как результат, 100% трудоустройство наших студентов в экономику региона. Мы провели модернизацию системы среднего профессионального образования и сегодня гордимся нашими колледжами и техникуме достижениями наших ребят система СПО становится все более популярной, более 90% выпускников 9-го класса выбирают колледжи региона. В качестве примера в наш строительный колледж конкурс достигает 18 человек на место", - сказал Дронов.

По его словам, эта работа ведется в регионе для выполнения стратегической задачи по обеспечению технологического суверенитета страны, поставленной президентом России. "Великий Новгород, являвшийся в советское время крупным центром радиоэлектроники, активно возвращает себе утраченные позиции в данном секторе", - добавил Дронов.

В рамках финала Чемпионата высоких технологий, который проходит с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, состоится масштабная деловая программа, посвященная кадровому обеспечению экономики. Ее ключевой целью станет выработка решений для подготовки специалистов в условиях технологических вызовов. Участники обсудят внедрение высоких технологий и новые тренды в образовании.

Пленарное заседание под названием "Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций" открыло деловую программу. Также запланирована панельная дискуссия о построении карьеры для участников чемпионатного движения. Параллельно начнут работу круглый стол, посвященный новым материалам для экономики, и проектная сессия по разработке компетенций для будущих чемпионатов.

Чемпионат высоких технологий является частью всероссийского движения "Профессионалы", направленного на укрепление кадрового потенциала России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и федерального оператора в лице Института развития профессионального образования. Его итогом станут конкретные предложения по совершенствованию системы подготовки кадров.