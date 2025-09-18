На заседании Конституционного суда РФ было отмечено, что права граждан при их взаимодействии с банками и страховыми компаниями "должны быть четко обеспечены и неукоснительно соблюдаться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" предложили усовершенствовать в интересах граждан и юридических лиц - при их взаимодействии с банками и страховыми компаниями, пояснили ТАСС в пресс-службе КС РФ. Практику правоприменения ФЗ предметно рассмотрели участники публичного заседания Конституционного суда РФ, которое провел его председатель Валерий Зорькин, особо отметивший актуальность вопроса, вынесенного на рассмотрение.

"На заседании суда было отмечено, что права граждан, определенные положениями Конституции РФ, при их взаимодействии с банками и страховыми компаниями должны быть четко обеспечены и неукоснительно соблюдаться в соответствии с федеральным законом", - пояснили в пресс-службе.

В ходе заседания отмечалась востребованность деятельности финансового уполномоченного России по защите конституционных прав и законных интересов потребителей финансовых слуг - физических и юридических лиц.

Были также предложения в адрес законодателей с запросом на обеспечение более широкого взаимодействия финансового омбудсмена и представителей банковского и страхового сообщества, граждан, что будет гарантировать четкое определение размеров платежей, которые обеспечивают финансовые организации, участвующие в разрешении различного вида споров.

"Значимо, что граждане имеют право на поддержку и защиту при обращении к финансовому уполномоченному, особо в случаях, когда попадают в сложную ситуацию при взаимодействии с банковскими структурами и страховыми компаниями по широкому спектру вопросов - от возможности взять кредит и взаимодействия со страховыми компаниями до профессиональных споров юридических лиц", - отметили в КС РФ.

В ходе публичного заседания позиции представили полпред президента РФ в КС РФ Дмитрий Мезенцев, полпред Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас, представитель генпрокурора России в КС Вячеслав Росинский, главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин. Судом рассмотрены заключения правительства РФ, Госдумы, Верховного суда РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной антимонопольной службы и Банка России.

История вопроса

Слушание в КС РФ состоялось в связи с правовым вопросом, возникшим по жалобе ООО Страховая компания "Сбербанк страхование жизни". По искам автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" к "Сбербанку страхование жизни" с последнего была взыскана задолженность по оплате взносов финансовых организаций в Фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного по ряду обращений потребителей.