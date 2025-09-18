В том числе высокие показатели наблюдались в России, отметил глава отдела гидрологии, воды и криосферы Всемирной метеорологической организации Стефан Уленбрук

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прошлый 2024 год оказался аномальным с точки зрения осадков, в России их выпало больше, чем обычно. Об этом заявил глава отдела гидрологии, воды и криосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО) Стефан Уленбрук.

"2024 год был аномальным с точки зрения осадков. Во многих районах выпало больше осадков, в частности в Южной Азии, Пакистане, некоторых частях Индии, Сахеле в западной части Центральной Африки. Также в большей части Центральной Азии и Российской Федерации выпало больше осадков, чем обычно, в то время как в других районах, включая юг Африки и большую часть Южной Америки, выпало меньше осадков", - сказал он на презентации ежегодного доклада ВМО о состоянии водных ресурсов. Эксперт отметил, что изменение количества осадков сказалось на уровне воды в местных реках.

Согласно докладу организации, в 2024 году отклонения речного стока от нормальных условий наблюдались примерно на 60% глобальной площади водосбора. "За последние шесть лет только около трети глобальной площади водосбора находилась в нормальных условиях стока по сравнению со средними показателями за 1991-2020 годы", - пишут эксперты ВМО.