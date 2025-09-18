Средний размер выплаты по России составляет 90,2 тыс. рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. заявлений студенток на пособие по беременности и родам поступило в Социальный фонд России с начала сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

С 1 сентября пособие беременным студенткам выросло до уровня регионального прожиточного минимума, независимо от факта получения стипендии. Средний размер выплаты по России составляет 90,2 тыс. рублей. Ранее при стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие выплачивалось в размере около 16 тыс. рублей.

"С 1 сентября Социальному фонду поручили новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении. За две недели поступило порядка 3 тыс. заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Сергея Чиркова.

Подать заявление на пособие можно через портал госуслуг, в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах. Для оформления финансовой поддержки от государства, помимо заявления, потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку из учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. Форма обучения при этом должна быть очной.