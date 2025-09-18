Инициативу отправят на рассмотрение в Госдуму

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края предложили на федеральном уровне увеличить в пять раз штрафы за слишком шумные автомобили и мотоциклы. Инициативу поддержали на заседании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" (ПАДВЗ), теперь ее отправят на рассмотрение в Госдуму.

"Заксобрание Забайкалья готово внести в Госдуму законопроект, которым предложит ужесточить наказание для водителей слишком шумных автомобилей и мотоциклов. Инициативу Забайкалья на общем собрании ПАДВЗ представил глава парламента Кон Ен Хва. Сейчас штраф за эксплуатацию транспорта с неисправным или специально переделанным глушителем, а также за превышение уровня шума - всего 500 рублей. Эти нормы действуют с 2013 года", - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания. Парламентарии предлагают увеличить штраф до 2,5 тыс. рублей. Ожидается, что эта мера будет работать как профилактика и поможет снизить количество нарушений.

Помимо этого, забайкальские депутаты выступили с инициативой по борьбе с "наливайками" - заведениями, которые работают под видом общепита и круглосуточно продают алкоголь. Для этого необходимо изменить ГОСТ для кафе, установив единые обязательные критерии: наличие кухни и теплового оборудования, достаточное число посадочных мест, режим обслуживания и тому подобное.

Также парламентарии поддержали инициативу усиления помощи малому агробизнесу в регионах Дальнего Востока. Основные предложения включают увеличение финансирования и сохранение доступных грантов, таких как "Агростартап". По мнению депутатов, достаточное финансирование поможет создать новые рабочие места и повысить продовольственную безопасность региона.

Заседание парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" проходило в Чите впервые 17-18 сентября. Всего в повестку собрания было включено 16 вопросов. Среди предложений также было создание программы "Земский участковый уполномоченный полиции" - по аналогии с "Земским доктором" и "Земским учителем" - и расширение "Семейной ипотеки" на вторичный рынок в малых городах.