Как сообщила руководитель регионального ТИЦ, в 2025 году в центр обращались более 65 тыс. туристов

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Более 65 тыс. туристов в 2025 году обращались в Туристский информационный центр (ТИЦ) Калининградской области, в основном это жители российских регионов, иностранных туристов среди них значительно меньше - 1 170. Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального ТИЦ Галина Офицерова.

"За девять месяцев 2025 года Туристский информационный центр провел более 65 тыс. консультаций туристов. В основном это жители Москвы, Московской области, Мурманска, Казани, Уфы, регионов центральной России - Воронежа, Калуги, Нижнего Новгорода. Иностранные туристы также посещали наш офис, их было значительно меньше - 1 170", - проинформировала она. По ее словам, среди иностранных туристов жители Германии, Белоруссии, Казахстана, были туристы из Польши, Испании, Великобритании, Чехии и Вьетнама. Также в этом году регион посетило по одному туристу из Мексики и из Японии.

"Наши туристические компании и гиды экскурсоводы принимали единичные небольшие группы по 4-7 человек. Немецких туристов, туристов из Индии, Турции и Италии. Много групповых белорусских туристов обслужила турфирма Балтма", - отметила Офицерова.

В июле она отмечала ТАСС, что за 15 лет работы к ним обратилось более 354 000 туристов, встречали гостей с пяти континентов, из более чем 90 стран и 400 российских городов, однако география туристических потоков постоянно меняется. Сегодня преобладают гости из самых разных уголков России, область стала по-настоящему всероссийским направлением туризма, но при этом интерес иностранных путешественников не исчез.

Автономная некоммерческая организация "Туристский информационный центр Калининградской области" учреждена Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Цель организации - создание благоприятных условий для развития въездного, внутреннего туризма, улучшение качества приема и обслуживания туристов в Калининградской области, продвижение региона на российском и международном туристском рынке.