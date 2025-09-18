Суд удовлетворил иск РФПИ к ФБК и Марии Певчих

Детали иска не разглашаются

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к ФБК (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в сообщении.

Исковое заявление было подано 17 апреля 2025 года. Обращение в суд произошло в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений.

Детали иска не разглашаются.