УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательных собраний регионов Дальнего Востока выступили за распространение такой меры поддержки семей, как выплата 1 млн рублей за третьего ребенка, на Якутию, Бурятию и Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии по итогам общего собрания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", которое проходит в Чите. Бурятию представляет спикер республиканского заксобрания Владимир Павлов.

"Критерии включения регионов завязаны на суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу, из-за чего из перечня выпадают Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Забайкальский край. В связи с этим якутяне предложили унифицировать подход. Ассоциация в своем обращении к правительству РФ просит внести изменения в правила распределения федеральных субсидий по постановлению №1070 - чтобы увеличить размер поддержки с 450 тыс. до 1 млн рублей для всех дальневосточных семей и закрепить соответствующее софинансирование из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

По оценке законодателей, это повысит доступность жилья, замедлит отток населения и создаст долгосрочные стимулы для рождаемости по всему Дальнему Востоку.