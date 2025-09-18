Обратный рейс также будет выполнен из аэропорта Минеральных Вод

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Рейс Москва - Геленджик будет направлен на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за сильного ветра, обратный рейс также будет выполнен из аэропорта Минеральных Вод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджик.

В связи с ухудшением погодных условий (сильный южный ветер) рейс UT397 компании "UTair" по маршруту Москва (Внуково) - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды , - говорится в сообщении.

Уточняется, что также из аэропорта Минеральные Воды будет выполнен обратный рейс.