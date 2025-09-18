Почти 90 специалистов Запорожской АЭС пройдут переподготовку в СевГУ

Программа способствует повышению уровня эксплуатации и безопасности станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Переподготовка в Севастопольском государственном университете (СевГУ) в этом учебном году предстоит 88 сотрудникам Запорожской АЭС, ее пройдут на 30 человек больше, чем годом ранее. Программа способствует повышению уровня эксплуатации и безопасности Запорожской АЭС, сообщили на станции.

"В Севастопольском государственном университете началась переподготовка специалистов Запорожской АЭС. <…> К занятиям приступили 35 специалистов. В октябре к ним присоединятся еще 53 сотрудника, а в целом в текущем учебном году переподготовку в СевГУ пройдут 88 работников ЗАЭС. В прошлом году такую переподготовку прошли 58 человек", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что переподготовка персонала "откроет новые перспективы для карьерного роста специалистов и будет способствовать повышению уровня эксплуатации и безопасности Запорожской АЭС".

Сотрудники атомной станции обучаются по шести направлениям. Участвуют различные технические подразделения станции: служба эксплуатации, управления надежностью, цеха обеспечивающих систем и обращения с радиоактивными отходами, отдел ядерной безопасности и надежности, гидроцеха.

Организованы занятия учебно-тренировочным центром ЗАЭС. Программа проходит в очно-заочном формате и продлится до мая 2026 года, завершится она защитой дипломных проектов, заключили на станции.