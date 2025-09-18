СК создаст отдельное подразделение по вопросам информационных технологий

Решение приняли с учетом значительного объема задач по цифровизации ведомства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отдельное подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации появится в Следственном комитете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"С учетом значительного объема задач по цифровизации ведомства председателем СК России принято решение о создании отдельного подразделения по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации с подчинением заместителю председателя СК России - руководителю Главного военного следственного управления К. Е. Корпусову, курирующему это направление работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам цифровой трансформации деятельности ведомства.

В СК добавили, что совместно с представителями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже реализуются конкретные мероприятия по выполнению обозначенных задач. "После мониторинга и оценки имеющейся IT-инфраструктуры, а также потребностей организован процесс проектирования необходимых систем. Применительно к практике работы СК России проведена апробация и оценка уже ряда существующих в других госструктурах инструментов, в том числе по рассмотрению поступающих обращений граждан", - добавили в СК.