МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Центр водных и зимних видов спорта намерены создать в городе Мончегорске Мурманской области. К 2030 году запланировано создание транспортной и инженерной инфраструктуры для его объектов, сообщили ТАСС в Агентстве развития Мончегорска.

"В период с 2026 по 2030 годы в Мончегорске запланировано создание транспортной и инженерной инфраструктуры для объектов центра водных и зимних видов спорта. Реализация этих проектов позволит существенно повысить туристическую привлекательность и обеспечить условия для круглогодичного спортивного трафика", - отметили в агентстве.

В мастер-плане Мончегорской агломерации для развития центра парусного спорта утверждена территория - мыс на Мончегубе, где расположен яхт-клуб. Реализация этого проекта позволит создать федеральный центр профессиональной спортивной подготовки по парусному спорту, а также станет катализатором для привлечения частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры по берегам озера Имандра.

Комплексный подход позволит рассматривать Мончегорск как одну из ключевых точек роста водного туризма в регионе, что также будет способствовать активизации смежных направлений, таких как экологический и образовательный туризм.

Мончегорск - традиционно город-металлургов, однако в последние годы тенденция начала постепенно меняться. Мончегорск привлекает туристов благодаря природным явлениям, арктической кухне и событийному туризму. К 2023 году в Мончегорске побывали 58 тыс. гостей, к 2035 году турпоток, по прогнозам, достигнет 120 тыс. человек.