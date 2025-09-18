Подарок был сделан в ходе телемоста с военнослужащими и участниками специальной военной операции с передовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор 39-й гвардейской мотострелковой бригады Артем Журавлев подарил свою фронтовую картину Санкт-Петербургскому Государственному мемориальному музею А. В. Суворова на открытии выставки его картин и фотографий в музее. Подарок был сделан в ходе телемоста с военнослужащими и участниками СВО с передовой в день 475-й годовщины Сухопутных войск России, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал участникам телемоста автор работы, картина называется "Прошлое в настоящем". Он рассказал ТАСС, что решил подарить эту картину музею из-за ее привязанности к поколениям. "То поколение наших дедов и прадедов и сейчас молодое поколение воюет в такой же, похожей войне", - уточнил он.

Выставка картин и фотографий Журавлева, открывшаяся в Музее А. В. Суворова, по словам автора работ, "в основном посвящена моментам, в которых пришлось несладко, самым запоминающимся местам и людям". Журавлев добавил, что эта выставка передает новым поколениям память о местах, на которых сражались его товарищи и друзья, о людях, которые воевали и отдавали долг Родине.

По окончании выставки картины и фотографии останутся на хранении в Музее А. В. Суворова, сообщил ТАСС Журавлев.

"Сегодня мы открываем выставку "39-я мотострелковая" о жизни, чести и достоинстве тех, кто с 2022 года принимает участие в боевых действиях. Это сравнимо с тем, что было в годы Великой Отечественной войны, когда солдаты писали свои картины и делали зарисовки. Сегодня это повторяется, есть эта преемственность, это особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавил, выступая перед участниками телемоста, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Кириллов.