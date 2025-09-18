Также ожидается штормовой ветер

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Волны высотой до 3 м, а также штормовой ветер ожидаются в Севастополе 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сильный дождь в Севастополе начался ночью с 17 на 18 сентября и продолжается до сих пор. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало, что ожидаются дождь, временами сильный, гроза, а также сильный северо-западный ветер от 17 до 22 м/с.

"Синоптики сообщают, что в ночь с 18 на 19 сентября и в последующее утро в Севастополе прогнозируется усиление северного ветра до 20-25 м в секунду, морские волны могут достигнуть высоты два-три м", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в такую погоду опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

"В связи с дождливой и ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повышение уровня воды в реках, повреждение конструкций и подтопление строений. Позаботься о детях, пожилых и маломобильных гражданах, не выпускай домашних животных, откажись от дальних поездок, выхода в море, нахождения на берегах, в горах и в лесу!" - предостерегли в ведомстве.

Ранее из-за начавшейся на полуострове непогоды в Севастополе были подтоплены дороги, на некоторых фиксируются наносы грунта, в том числе на трассе до Ялты, поступают сообщения о протечках крыш, упавших ветках и деревьях, локальных отключения электроэнергии.