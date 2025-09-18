Саперы разминировали все важные здания в курских районах

Скоро начнется их восстановление

КУРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Саперы завершили работы по разминированию первоочередных зданий в ряде приграничных районов Курской области, где в ближайшее время начнется восстановление, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Побывали в районах, где мы готовы в ближайшее время начать восстановление. Саперы все первоочередные здания отработали, объекты готовы для того, чтобы туда зашли строители. Это ключевые учреждения, которые жизненно необходимы для возвращения жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что посетил приграничные районы совместно с делегацией Минстроя РФ во главе с первым замминистра ЖКХ и строительства России Александром Ломакиным, который курирует программу восстановления. "С Александром Николаевичем [Ломакиным] детально проговорили наши действия. Постоянно держим с коллегами связь. Будем на всех уровнях предельно внимательно следить за ходом восстановления: нам крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно", - добавил Хинштейн.