Проект охватит учащихся всех возрастов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. В рамках проекта "Чтецкие программы", созданного по поручению президента России Владимира Путина, реализуемого обществом "Знание" и Министерством просвещения РФ Запорожская область подала 47 заявок на создание школьных литературных клубов. Об этом сообщает пресс-служба общества "Знание".

"В рамках заявочной кампании, регионы демонстрируют высокую активность, и в числе лидеров по количеству поданных заявок находится Запорожская область, которая вслед за Архангельской областью - 69 заявок и Москвой - 38 заявок, направила 47 заявок на создание таких клубов. Проект рассчитан на предстоящий учебный год и охватит учащихся всех возрастов", - говорится в сообщении.

Среди форматов деятельности клубов - классическая работа с произведением, интерактивные лекции о биографии авторов, викторины, сочинение стихов, эссе, рецензий, создание картин и проведение кинолекций.

"Филология - одна из основных наук. Благодаря проекту "Чтецкие программы" ученики и преподаватели смогут взглянуть на литературу с другой стороны. Надеюсь, ребята заинтересуются изучением произведений русских классиков и смогут оценить формат работы нашего клуба, где есть живая коммуникация, много интерактивов и визуальное сопровождение", - сказала советник директора по воспитательной работе и по совместительству учитель географии в школе №3 Мелитополя Юлия Сергеева.

Подать заявку на участие в проекте можно до 5 октября.