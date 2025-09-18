Участники марша требуют от властей ввести дополнительные налоги для наиболее обеспеченных граждан республики и отказаться от сокращения расходов на здравоохранение и образование

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Марш протеста против сокращения ассигнований на социальные нужды начался на площади Бастилии в XI округе Парижа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади собрались несколько тысяч человек. Они требуют от властей ввести дополнительные налоги для наиболее обеспеченных граждан республики и отказаться от сокращения расходов на здравоохранение и образование. Колонна протестующих, которую сопровождают многочисленные отряды полиции, двинулась в сторону площади Нации на востоке столицы.

В районе проведения марша не работает общественный транспорт, желающие принять в нем участие добираются до площади Бастилии пешком.

"Это ясное предупреждение правительству", - заявила в эфире телеканала BFMTV перед началом марша генеральный секретарь "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) Марилиз Леон.

По словам главы "Всеобщей конфедерации труда" (CGT) Софи Бине, "более 400 тыс. человек участвуют [в протестах] в регионах Франции". "Мы полны решимости, и у нас сильная позиция", - указала она в эфире BFMTV.

Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники. В общей сложности по всей стране задержаны 99 манифестантов.