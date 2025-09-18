Пить алкогольные напитки во время обеда можно только если после их приема не теряется желание работать, заявил основатель и генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Некоторым странам свойственна традиция пить бокал пива или вина за обедом, и это не отражается на их благосостоянии, но пить алкогольные напитки можно только если после их приема не теряется желание работать, заявил ТАСС политолог, основатель и генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ) в шутку обсудили идею подтверждения высокой производительности труда в Москве введением традиции выпивать бокал вина или пива в обед, как в Германии и Италии.

"Страны со старинными пивными и винными традициями отличаются высоким уровнем жизни, в пивных странах он выше, - сказал Калачев. - Человеку за рулем я бы пиво в обед не рекомендовал, но представителям свободных профессий, малого и среднего бизнеса, бокал пива не повредит, а может даже поможет. Как и айтишникам в том числе".

Как вспомнил эксперт, в 1950-е годы в СССР считалось нормальным выпить пива за обедом. "В некоторых странах это нормально и сейчас - где-то за обедом пьют вино", - подчеркнул он.

В Чехии, Германии, Испании, Италии или Франции, отметил Калачев, качество жизни не ниже, чем в Афганистане, где пива не пьют. По его мнению, не нужно вводить новые традиции - достаточно уже существующих практик. "Надо уметь расслабляться - пивом или без. Иначе будет избыток агрессии, отсутствие улыбок, инфаркты и инсульты", - сказал собеседник агентства, добавив, что пить алкогольные напитки можно только если после их приема не теряется желание работать.