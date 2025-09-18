Отвечая на вопрос о форматах урегулирования, 20% выступили за прямые переговоры с Россией, а 62% - за переговоры с привлечением третьих стран, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Rating Group

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доля украинцев, готовых поддержать прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах с РФ, достигла 59%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Rating Group.

При этом за продолжение боевых действий с целью возвращения Донбасса и Крыма выступают 20%, еще 13% - за возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, то есть до начала СВО. Затруднились ответить 8%.

Отвечая на вопрос о форматах урегулирования, 20% выступили за прямые переговоры с Россией, а 62% - за переговоры с привлечением третьих стран. Лишь 11% выступили за разрешение конфликта военным путем, 7% затруднились ответить.

Опрос проводился 21-23 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, погрешность составляет не более 2,5%.