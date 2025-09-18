По словам замглавы по информационной политике Антона Ткачева, это создаст существенные препятствия для работы, творческой деятельности, а также затруднит доступ граждан к государственным цифровым сервисам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отключение интернета в выходные дни привело бы к негативным последствиям. Об этом ТАСС заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать в России интернет на выходные ради здоровья граждан.

В профильном комитете отметили, что подобные инициативы "вызывают серьезные вопросы". "К каким последствиям может привести предложение об отключении интернета в выходные дни? Это создаст существенные препятствия для работы, разработки программного обеспечения, творческой деятельности и, что немаловажно, затруднит доступ граждан к государственным цифровым сервисам", - сказал Ткачев.

"Подобный подход, если следовать его логике, мог бы привести к абсурдным предложениям, например, отключать электричество для стимулирования рождаемости или перекрывать дороги для снижения уровня загрязнения воздуха", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что "в вопросах защиты прав и спокойствия граждан гораздо более эффективной стратегией является развитие полезных онлайн-сервисов и повышение благосостояния людей, а не введение ограничительных мер, последствия которых кажутся спорными".