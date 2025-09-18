Размер выплаты составит 15 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Студенты первого курса, поступившие в Северо-Кавказскую государственную академию (СКГА) в Карачаево-Черкесии (КЧР) с высокими баллами ЕГЭ, будут получать дополнительную ректорскую стипендию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В нашей академии учреждена дополнительная повышенная ректорская стипендию в размере 15 тыс. рублей для студентов первых курсов, которые поступили в СКГА с суммарным количеством баллов ЕГЭ 250 и выше. Соответствующее решение принял ректор вуза Руслан Кочкаров для поощрения одаренных учащихся", - сказал собеседник агентства.

Такая стипендия будет выплачиваться первокурсникам в течение первого семестра. "Далее они уже по результатам своей учебы и активности в вузе смогут претендовать на стандартную повышенную стипендию до 20 тыс. рублей в месяц", - отметил представитель вуза.

СКГА - один из крупнейших вузов КЧР. В академии обучаются свыше 6 тыс. студентов по 82 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.